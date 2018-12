Cosa prevede il decreto sulle pensioni

VERSO UNA SPERIMENTAZIONE TRIENNALE

Il decreto introdurrà le modifiche alla normativa previdenziale tendendo conto dei «limiti delle risorse stanziate» nella legge di bilancio per il 2019 che dovrebbero essere, come indicato nel testo approvato al Senato, 3.968 milioni nel 2019, 8.336 nel 2020 e 8.684 per il 2021. La sperimentazione per l'anticipo pensionistico per chi ha almeno 62 anni di età e 38 di contributi e per chi ha almeno 42 anni e 10 mesi di contributi a prescindere dall'età (41 e 10 per le donne) sarà triennale.

DISINNESCATO L'INCREMENTO DI CINQUE MESI

Il 1 gennaio 2019 scatteranno quindi le nuove regole per l'accesso alla pensione con l'incremento di cinque mesi legato all'aspettativa di vita sia per la vecchiaia (che passa da 66 anni e sette mesi a 67 anni) che per la pensione anticipata (da 42 anni e 10 mesi a 43 anni e tre mesi) ma entro la metà del mese dovrebbe arrivare il decreto che «riporta indietro» i requisiti per la pensione anticipata a quelli del 2018.

DIVIETO DI COMULO CON ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE

Si introducono però le finestre trimestrali e di fatto il «vantaggio» sarà di soli due mesi. Per chi non ha i requisiti previsti dalla cosiddetta quota 100 o quelli per la pensione anticipata l'età per l'uscita sarà a 67 anni. Chi anticipa il pensionamento avrà il divieto di cumulo con l'attività lavorativa fino all'età di vecchiaia (a meno che non si tratti di lavoro autonomo occasionale fino a un limite di 5.000 euro annui). La finestra sarà a regime trimestrale per i lavoratori privati e semestrale per i pubblici. Ma se i privati con i requisiti raggiunti entro il 2018 potranno uscire il primo aprile 2019 per i pubblici il termine per il raggiungimento dei requisiti è il 31 marzo 2019 e la prima finestra scatterà a ottobre.

COME FUNZIONA LA NUOVA OPZIONE DONNA

Il decreto dovrebbe avere anche norme sull'opzione donna con l'uscita in pensione per le donne con almeno 35 anni di contributi nate entro il 31 dicembre del 1959 se dipendenti e entro il 31 dicembre 1958 se autonome. A questo trattamento si applica la decorrenza mobile. Il provvedimento sulla previdenza dovrebbe contenere la proroga dell'Ape sociale e le norme sulla pace contributiva mentre viene stralciata la parte sull'abbassamento del limite per accedere in anticipo di tre anni alla pensione calcolata con il sistema contributivo da 2,8 volte il trattamento minimo al doppio del trattamento minimo.

NEL DECRETO ANCHE LE NOMINE DI INPS E INAIL

Da fonti vicine al dossier si è appreso che nel decreto sulla previdenza dovrebbe essere inserita una norma sul ritorno del consiglio di amministrazione per l'Inps e l'Inail. In attesa della riforma della governance degli enti quindi si abolirebbe la norma sul presidente unico tornando a un sistema più collegiale.