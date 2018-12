Simone Cantagallo nuovo capo relazioni esterne di Tim

L'attuale direttore media communication di Lottomatica Simone Cantagallo sarà a capo delle relazioni esterne di Tim a partire dal 7 gennaio. Prenderà il posto di Alessio Vinci, per il quale è già pronta la poltrona di capo delle comunicazioni di Zurich Group. Mario Greco, l'a.d del colosso assicurativo, ha riorganizzato l'intera struttura di comunicazione e public affairs del gruppo. Vinci assumerà il nuovo ruolo dal 1 marzo 2019 mentre Francis Bouchard, si sposta a Washington da dove svolgerà l'incarico di responsabile Public Affairs and Sustainability.

LA GESTIONE GUBITOSI IN TIM

Il cambio nell'organizzazione di Tim è la diretta conseguenza della nomina di Luigi Gubitosi ad amministratore delegato al posto di Amos Genish. Gubitosi, ex commissario straordinario di Alitalia, ha subito messo mano all'organigramma. Cantagallo, 47 anni, ha iniziato la sua carriera nel 1999 a Milano Finanza, per poi passare in Enel, nella allora Banca Lombarda e Piemontese (ora Ubi), in Alitalia e in Lottomatica.