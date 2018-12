La messa di Natale nel cortile della fabbrica Pernigotti

Santa Messa di Natale a fianco dei lavoratori che combattono per salvare la fabbrica della Pernigotti a Novi Ligure il 24 dicembre: lo ha deciso il vescovo di Tortona, monsignor Vittorio Viola, che celebra la funzione. L'azienda dolciaria ha messo a disposizione lo spazio affinché tutti i dipendenti, in presidio dallo scorso 6 novembre per l'intenzione della proprietà turca di chiudere lo storico stabilimento, «possano celebrare le festività di Natale - si legge in una nota della Pernigotti - senza abbandonare il presidio». A lanciare l'idea della messa di Natale per i dipendenti dello storico marchio era stato lo stesso monsignor Viola, che nelle scorse settimane ha fatto visita ai dipendenti in presidio. La diocesi ha anche aperto un conto corrente per raccogliere donazioni a favore dei dipendenti e delle loro famiglie. «Un piccolo aiuto materiale che non potrà certo risolvere il grande problema del lavoro, in cui i capitali e le speculazioni - aveva spiegato il vescovo - hanno preso il sopravvento rispetto alla dignità delle persone».

I TENTATIVI DI SALVARE LA FABBRICA

La chiusura della fabbrica di cioccolato era stata annunciata dalla proprietà turca lo scorso 7 novembre. Nei giorni seguenti il gruppo Toksoz, che aveva rilevato la proprietà dalla fratelli Averna nel 2013, aveva specificato che la produzione sarebbe rimasta in Italia, ma sarebbe stata appaltata a un'altra fabbrica. Una soluzione avversata dal governo che con il vicepremier Luigi Di Maio ha dato disponibilità a un piano straordinario di cassa integrazione, chiedendo però che la sorte del marchio non venisse staccata da quella dei lavoratori. La Sperlari, inoltre, ha presentato un'offerta di acquisto.