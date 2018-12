Perché si dovrebbero fare pagare le email spam

LA PROPOSTA DI FARE PAGARE OGNI SPEDIZIONE COMMERCIALE

Sino a ora qualsiasi tentativo di debellare o almeno contenere il fenomeno si è rivelato vano. Come chiedere che le grandi company del web (Google, Facebook, Amazon, Apple) paghino le tasse nei Paesi in cui generano i fatturati e soprattutto gli utili. Nel caso però delle email, che fra l’altro conoscono una nuova primavera grazie a app e tool dedicati, nonché a servizi di consegna molto puntuali ed efficaci nel garantire i recapiti al target giusto, il discorso potrebbe essere diverso. Molto diverso. Se si cominciasse, per esempio, a considerare l’ipotesi di fare pagare le spedizioni. Proprio come si faceva e si fa ancora con la posta tradizionale. Facendo delle distinzioni anche di prezzo. Chessò non si paga il messaggio individuale singolo e/o non commerciale (l’invito agli amici per una festa, o il messaggio d’auguri o d’amore) ma si pagano invece tutti gli invii massivi di email commerciali (le decine, migliaia, milioni spedite da Mailchimp, giusto per fare il nome del più grande player mondiale a servizio del Dem). Come noto i soldi sono da sempre il maggiore e più efficace persuasore e/o dissuasore di pratiche e comportamenti di qualsiasi genere. Nel caso della posta elettronica non si tratterebbe di entrare nel merito di ciò che si scrive o ci si messaggia (sarebbe violazione di privacy), ma di fare pagare ogni invio. Come si fa, appunto, con la posta ordinaria. Poco, molto poco, anche 0,005 euro, giusto per stare allineati al pagamento per visualizzazione di un youtuber. Però senza deroghe: chi spedisce paga. Credo che a quel punto l’80% degli attuali invii massivi di email si ridurrebbe drasticamente. E se così non fosse si potrebbero quantomeno incassare un bel po’ di soldi se è vero che le email commerciali, come già detto, sono stimate vicino ai 2 miliardi al giorno. Ed è ragionevole prevederne un costante incremento, considerato che l’email marketing continua a essere uno degli strumenti più performanti del digital marketing. Ovviamente i proventi della tassa sulle email andrebbero tenuti e spesi solo per manutenzione e potenziamento della Rete, miglioramento dei servizi web di pubblico interesse, contrasto dell’analfabetismo digitale.