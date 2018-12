Cosa dice il bollettino della Bce

LA FINE DEL QUANTITATIVE EASING

Il 13 dicembre scorso, Francoforte aveva formalizzato la decisione di interrompere a fine dicembre il Quantitative easing, cioè il programma di acquisto dei titoli di Stato sul mercato secondario e confermato tutti i livelli dei tassi di interesse, lasciando a zero le principali operazioni di rifinanziamento e ribadendo che i tassi saranno mantenuti «su livelli pari a quelli attuali almeno fino all'estate del 2019», e in ogni caso finché sarà necessario per assicurare che l'inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine. La Bce aveva quindi ripetuto che intende reinvestire, per intero, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del Qe per un prolungato periodo di tempo, dopo il primo rialzo dei tassi di interesse e in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario.