Indici di Borsa e spread del 27 dicembre 2018

Curiosità e speranza apre l'ultima settimana borsistica del 2018. Dopo cinque giorni di chiusura per il ponte natalizio riapre anche Piazza Affari. Milano potrebbe tentare il rimbalzo dopo la chiusura a -0,97% del 21 dicembre. Spinta dall'approdo alla Camera della legge di bilancio ma soprattutto al ottimismo che arriva da oltre oceano. Se la peggiore seduta della storia registrata alla Vigilia di Natale aveva riaperto la possibilità di una nuova recessione, i numeri messi a segno da Wall Street il 26 hanno ridato speranza. I listini americani infatti hanno archiviato la miglior giornata dal marzo 2009 con il Dow Jones in rialzo di oltre 1.000 punti, in quella che è la seduta migliore della sua storia in termini di punti guadagnati alla chiusura fissata a +4,98%. Bene anche i titoli tecnologici con il Nasdaq che ha chiuso a +5,84% e lo S&P 500 in rialzo dll 4,96% a 2.476,75 punti. Una situazione spinta dal balzo delle vendite durante le festività ma soprattutto dalle rassicurazioni della Casa Bianca sul futuro del capo della Fed Jerome Powell.

LO SPREAD BTP BUND RIPARTE DAI 257 PUNTI DEL 21 DICEMBRE

Il differenziale tra i Btp italiani e Bund tedeschi riparte dai 257 punti dell'ultima seduta. In quell'occasione lo spread aveva aperto a 251 salvo poi risalire verso la chiusura delle contrattazioni con un rendimento dei titoli di stato che ha chiuso al 2,83%.