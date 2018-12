La crisi dimenticata della Bredamenarinibus

LA RICERCA DI UN PROPRIETARIO PUBBLICO

«Tutto pensavamo tranne che Karsan potesse arrivare a fare ciò che ha fatto e che il governo lo permettesse», commenta Cristiano Bruni, delegato sindacale Fiom a Bologna. «Il timore è che possa essere un escamotage per dare Bredamenarini in mano ai turchi». Bruni, 44 anni, è in Breda da 1996. «Quando sono entrato eravamo in 680», ricorda. Ora sono poco più di 150. Sotto la gestione Finmeccanica Bredamenarini è arrivata a perdere tra il 2010 e il 2014 oltre 150 milioni di euro (secondo i dati presentati da Iia al Mise a inizio 2018). Poi il disastro di Iia. Ma per il metalmeccanico l’azienda non è morta: «Se arriva qualcuno che ha voglia di fare, attraverso la ricerca e un’industrializzazione del prodotto fatta bene, si può iniziare a lavorare. Certo bisogna investire sulle tecnologie». Insomma, puntare sui bus ecologici. Ma intanto l’imperativo è sopravvivere. «Karsan ha rinunciato ai suoi crediti, ma i debiti verso gli altri fornitori non sono estinti», ricorda Bruni. E vanno garantite diverse fidejussioni, o si rischiano di pedere oltre 500 ordini nel giro di poco tempo. Quarantasette, a Napoli, sono già andati. Poi ci sono le tempistiche. «Abbiamo bisogno di tre mesi per approvvigionarci dei materiali e di altri tre per consegnare». E per vedere i primi soldi, bisogna aspettare ancora. Ecco perché la Fiom da anni chiede un padrone pubblico: «Lavoriamo con municipalizzate che pagano come e quando vogliono, serve qualcuno con le spalle grandi. O un soggetto pubblico, o un privato importante». Intanto la paura è che a breve torni la cassa integrazione: lunedì 17 dicembre la Fiom ha incontrato Bene, che non ha escluso la possibilità.

A FLUMERI I DIPENDENTI SONO PASSATI DA 835 A 290

A Flumeri la cassa scade il 31 dicembre. «Serve una proroga, perché gli ammortizzatori li abbiamo usati tutti», avverte la delegata Fiom Silvia Curcio. «E se non ci danno ammortizzatori, il 2 gennaio ci presentiamo tutti al lavoro». Da sette anni i lavoratori dello stabilimento in provincia di Avellino vanno avanti così. E l’azienda continua a svuotarsi. Nel 2010, sotto la Fiat, lo stabilimento Irisbus contava 835 dipendenti. Diventarono 700 con una mobilità volontaria. A luglio 2011 Fiat annunciò la chiusura. «Facemmo 120 giorni di sciopero», ricorda Curcio. «Poi iniziò la cassa integrazione per cessazione di attività». Oggi i dipendenti sono 290. Il loro posto di lavoro, secondo la definizione della delegata, è «una cattedrale nel deserto»: un capannone di 115 mila metri quadrati su un terreno di 1 milione. A Curcio non bastano le rassicurazioni che la Rsu campana ha ricevuto. «Per ora facciamo produrre i turchi con i soldi dei contribuenti italiani, mentre 440 dipendenti tra Bologna e Flumeri sono a far nulla». In Valle Ufita, dalla sopravvivenza dello stabilimento ex Irisbus dipende anche la sopravvivenza del territorio. «Si dice di dare il reddito di cittadinanza, meglio creare lavoro», conclude Curcio. «Molti di noi tra poco potrebbero andare in pensione. Potrebbero trasferire le competenze a chi viene dopo. Nella nostra provincia i giovani non tornano, c’è una desertificazione devastante con 80 mila disoccupati, molte aziende che lavoravano per Irisbus hanno chiuso. Tante famiglie sono monoreddito, la situazione è drammatica».