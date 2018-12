Com'è andato l'ingresso della Juve nell'indice di Borsa Ftse Mib

REVISIONE AVVIATA A INIZIO DICEMBRE

La revisione dell'indice era stata annunciata lo scorso 5 dicembre, ma è operativa dal 27 dicembre. Ora Mediaset e Mediolanum sono in lista d'attesa come 'titoli di riserva' per rientrare alla prossima revisione insieme, insieme alle aspiranti Hera e Cerved. Ogni tre mesi, a marzo, giugno, settembre e dicembre, Borsa Italiana rivede il paniere valutando se cambiare la composizione dopo la chiusura del terzo venerdì di ciascun mese. Piuttosto normale la reazione favorevole del mercato nei confronti dei nuovi ammessi, in quanto i fondi Etf, detti anche 'fondi passivi', aggiornano in automatico (o, appunto, 'passivo') i loro portafogli, poiché replicano la composizione e l'andamento di un determinato indice e lo fanno acquistando i titoli di chi entra e vendendo quelli di chi esce.

TITOLO SPINTO DALLA SCONFITTA DEL NAPOLI

Altrettanto fanno gli altri fondi di investimento, anche se in questo caso c'è una maggior discrezionalità da parte dei gestori, che non si accontentano di replicare un indice. Per quanto riguarda la Juventus, poi, l'ingresso nel paniere dell'indice Ftse Mib ha coinciso con un pareggio sull'Atalanta, che ha consentito ai Bianconeri di aumentare il distacco dal Napoli, seconda in classifica, sconfitta il 26 a Milano dall'Inter.