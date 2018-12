Perché la manovra 2019 è recessiva

LE PROMESSE DI GIUSEPPE CONTE

Questo è lo scenario che potrebbe verificarsi alla fine del 2019, ma ben prima le misure del governo rischiano di impattare su una situazione già negativa. Prima dell'inizio delle trattative con la Ue, il premier Giuseppe Conte aveva promesso un aumento degli investimenti di circa 6 miliardi all'anno, ma di questa cifra quasi la metà è stata assorbita tagliando il fondo destinato alla spesa delle amministrazioni centrali (sceso a 740 milioni). Quello che finanzia importanti capitoli di spesa come i programmi di investimento di Anas e Ferrovie, i maggiori spender per esempio nel Mezzogiorno.

LA RIDUZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Per la cronaca, il governo ripete da mesi che le grandi opere (dalle contestate Tav in val di Susa e Terzo Valico fino alla velocizzazione delle linee ferroviarie tra Napoli e Bari e tra Battipaglia e Reggio Calabria) sono già finanziate nel bilancio dello Stato. Ma senza le annunciate modifiche al Codice degli appalti, difficilmente i nuovi cantieri apriranno in tempi rapidi. In sintesi, come ha scritto Pisauro nella sua relazione, «le variazioni introdotte nell’iter parlamentare hanno modificato la qualità della manovra determinando un’inversione di segno nell’effetto netto complessivo sulla spesa per investimenti e contributi agli investimenti nel 2019: da un aumento di circa 1,4 miliardi inizialmente previsto si passa a una riduzione di circa 1 miliardo».