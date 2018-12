Se le banche ignorano il rapporto umano col cliente

Ha esibito due (2) documenti di identità e il codice fiscale per il regolare riconoscimento. Ha fatto presente che non poteva, per i costi, permettersi l’apertura di un conto corrente che tra l’altro gli era stata rifiutata anche solo per il tempo necessario all’incasso del titolo. Ha chiesto, disperato, di parlare con qualche “direttore” ma è stato addirittura preso di forza dalle guardie giurate per essere sbattuto fuori dalla filiale. Ha infine denunciato alla nostra redazione l’accaduto e a nulla è servito il nostro intervento per capire i “motivi” di tale rifiuto. L’arroganza del potere non ascolta, ma pretende di imporre. L'impiegato ci ha infatti ribadito che un non meglio individuato «regolamento interno vietava l’operazione e che la legge non disciplinava nulla al riguardo». Però nessuna soluzione alternativa, solo dei «no» superbi, maleducati, irrispettosi della dignità di un cittadino che chiedeva solamente l’esercizio di un suo diritto. Sancito dalla legge.