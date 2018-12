Come è andata la Borsa italiana nel 2018

PIAZZA AFFARI TRA LE ULTIME BORSE IN EUROPA

Piazza Affari si appresta a chiudere l'anno in bassissima posizione in Europa, con un calo di oltre il 16% da inizio anno nell'ultima seduta ancora in corso, davanti a Francoforte (-18,3%). In Europa occidentale la migliore è Lisbona (-8%), seguita da Zurigo (-10,37%) e Stoccolma (-10,44%). Amsterdam (-11%), Parigi (-11,8%), Londra (-12,5%) e Madrid (-15,47%) riescono a fare meglio della Borsa di Milano, mentre Atene lascia sul campo oltre il 25%, ponendosi come vero e proprio fanalino di coda del Vecchio Continente.