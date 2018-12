Indici di Borsa e spread del 28 dicembre 2018

Piazza Affari, e con lei tutta l'Europa, tentano il rimbalzo nella penultima seduta del 2019, all'indomani di una giornata contrassegnata dal profondo rosso su tutti i mercati azionari trascinati al ribasso da Wall Street crollata sulla scia dei timori di un rallentamento dell'economia. Nella seduta del 28 dicembre l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,9%. In forte rialzo il titolo di Banca Carige (+7,69%). Bene anche gli altri principali listini europei: Parigi +0,92%, Francoforte +0,68%, Londra +0,9% e Madrid +0,4%.

LO SPREAD BTP BUND IN LEGGERA RISALITA

Lo spread tra Btp e Bund ha aperto stabile a 253,4 punti con un rendimento del 2,76% (nella giornata di ieri aveva chiuso a 251 punti).

LISTINI ASIATICI CONTRASTATI

La maggior parte dei mercati azionari asiatici ha guadagnato mentre Tokyo ha perso dopo l'altalena di Wall Street alla fine di una settimana turbolenta e all'insegna della volatilità sulle Borse Mondiali. L'immagine dell'Asia è dunque contrastata in quello che per diverse piazze è l'ultimo giorno di scambi dell'anno. Se infatti Tokyo ha chiuso in leggero negativo (Topix -0,5% e Nikkei -0,31%), Hong Kong è in positivo (+0,67%), come Shanghai e Shenzhen che hanno chiuso in rialzo (+0,44% e +0,29%). Guadagni anche sul Kospi coreano (+0,62%), sulla Borsa di Mumbai (+0,91%) e su Sydney (+1%)