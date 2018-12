Quale è il futuro di Deutsche Bank

La notizia del mese su Deutsche Bank è che sarebbe esposta con i derivati per un totale pari a 20 volte il debito italiano. La news percorre internet di social in social, con grande soddisfazione di alcuni. «I tedeschi dovrebbero preoccuparsi delle loro banche, prima che dell’Italia», è un commento tipico. Il problema è che la notizia, se non falsa, è almeno fuorviante. È vero cioè che il valore "nozionale” dei derivati di DB è di oltre 48 mila miliardi di euro. È vero anche che fino al 2008, quando a New York non si sapeva a chi sbolognare un derivato, la risposta tipica era «chiama Deutsche Bank». È vero quindi che la trasformazione in banca d’affari internazionale – da banca “industriale” che era – è stata caratterizzata per anni da una gestione ispirata ai peggiori cliché di Wall Street. Ma calcolare un totale di “valore nominale” dei derivati sarebbe come sostenere che un ente assicuratore sia “indebitato” per il totale dei massimali assicurativi delle polizze verso i clienti.