Le cose da sapere sulla fatturazione elettronica

Fatturazione elettronica ai nastri di partenza. Dal primo gennaio 2019 entra in vigore l'obbligo della e-fattura e con essa cambieranno le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti ne sono assoggettati. Il ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria ha infatti firmato il decreto per facilitare l'adempimento da parte del contribuente, in cui si prevede prevede che, al termine di ogni trimestre, sia l'Agenzia delle Entrate a rendere noto l'ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Grazie a quei dati, ha fatto sapere il Mef, l'Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l'imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale. Oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia stessa.