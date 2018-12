La fine del Quatitative easing e le conseguenze sui mercati

SI TORNA A INVESTIRE NEI MERCATI EMERGENTI

Di certo sta cambiando lo scenario in cui gli investitori devono muoversi: è aumentata la volatilità sui mercati e già si intravede all’orizzonte il primo rialzo dei tassi da parte della Bce. È forse proprio l’addio a questa politica monetaria non convenzionale ad allontanare gli investitori italiani dal reddito fisso? Per scoprirlo, Legg Mason, casa di investimento americana, ha chiesto loro se e come pensano di ristrutturare il loro portafoglio in vista della fine del Qe. Il risultato? Ben il 67% degli intervistati dichiara di voler cambiare in qualche modo l’allocazione. Con diverse modalità, però: se uno su cinque (20%) prevede di aumentare il peso delle azioni internazionali nel proprio portafoglio, una percentuale simile (19%) afferma che sposterà parte dell’allocazione dalle obbligazioni europee a quelle dei mercati emergenti. Ma c’è anche chi vuole continuare a investire nei bond del Vecchio Continente (22%) o chi punterà invece sull’azionario italiano (16%) o sulle commodities (13%).