Tutte le retromarce di M5s e Lega sulla manovra

FONDI RIMODULATI

Le novità del maxi-emendamento hanno riguardato anche altre cifre precedentemente allocate in due settori cruciali per lo sviluppo del Paese. Anzitutto, una rimodulazione delle disponibilità di cassa del fondo per lo Sviluppo e la coesione territoriale per 800 milioni di euro nel 2019 che potrebbe accompagnarsi alla sforbiciata dei fondi di cofinanziamento nazionale per 850 milioni, con il rischio che questa riduzione rallenti l’esecuzione dei progetti che ricadono all’interno della programmazione 2014-2020. Ferrovie dello Stato, da parte sua, il prossimo anno dovrà invece fare a meno di 600 milioni precedentemente destinati agli investimenti, rinviati a data da destinarsi.

REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA 100

Costrette a sottostare alla dieta anche le due misure bandiera: reddito di cittadinanza e pensioni. Circa il primo, Lettera43.it aveva già ripercorso le numerose giravolte subite dal provvedimento. In attesa del documento finale, è comunque possibile anticipare due novità di rilievo. Il costo passa da 9 a 7 miliardi, che saranno divisi così: 6 miliardi da spartire tra i 5 milioni di potenziali beneficiari e solo 1 per la ristrutturazione completa dei centri per l'impiego. Anche le pensioni sono state toccate dal raffronto con Bruxelles ma, in questo caso, la partita è stata giocata da Salvini (che sul superamento della Fornero ha costruito buona parte del suo consenso), con maggiore astuzia. Infatti, mentre il dimagrimento della spesa per il reddito di cittadinanza non sarà seguito da maggiori investimenti futuri (anzi, nel 2020 perderà un altro miliardo), la correzione sui nuovi saldi della manovra per finanziare “quota 100” e il pacchetto previdenza ha sì ridotto la spesa a 2,7 miliardi nel 2019 ma già prevede un rafforzamento pari a 1,3, 1,6 e 1,1 miliardi nel triennio successivo per attestarsi poi a regime sui 7 miliardi dal 2024. Tra sterzate e inversioni, non è solo il bilancio dello Stato a rischiare il testacoda: anche i 5 stelle sembrano usciti parecchio confusi dalla loro prima manovra del popolo. Sicuramente sorpassati dalla Lega, che si intesta le spese maggiori. E che continua a macinare nei sondaggi.