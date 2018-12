Cosa prevede la manovra 2019 approvata dal parlamento

PER REDDITO E QUOTA 100 BISOGNERÀ ATTENDERE I DECRETI DI GENNAIO

Per le due misure-simbolo della finanziaria sono stati creati due fondi, in attesa dei decreti legge annunciati per inizio 2019 che permetteranno l'entrata in vigore in primavera. Per la riforma della legge Fornero vengono stanziati 3,9 miliardi nel 2019, 8,3 miliardi nel 2020 e 8,6 miliardi nel 2021. Per il reddito di cittadinanza 7,1 miliardi nel 2019, 8 nel 2020 e 8,3 nel 2021. In attesa di reddito di cittadinanza e la quota 100 per le pensioni, la manovra porta con sé novità per famiglie, imprese, pensionati e grandi città. Ma anche su imprese e fisco, investimenti e infrastrutture, ambiente, sanità, scuola e cultura. Eccone le principali: