Indici di Borsa del 31 dicembre 2018

Con la chiusura di Piazza Affari per il ponte di San Silvestro tutti gli occhi degli investitori sono puntati sulle piazze europee e soprattutto Wall street. L'avvio di seduta è poco mosso per i listini del Vecchio continente. Parigi ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,64% a 4.708 punti, Londra sale dello 0,15% a 6.740 punti. Chiuse per le festività anche Francoforte. Tutte le Borse aperte oggi - tra cui figurano Amsterdam (+0,31%), Madrid (+0,44%) e Lisbona (+0,24%) - osserveranno orari di negoziazione ridotti e chiuderanno a metà giornata. Resta da capire se i listini americani chiuderanno un'altra giornata di passione oppure mostreranno segni di ripresa. Il 28 New York ha chiuso le contrattazioni in modo contrastato, con il Dow Jones in negativo dello 0,33% a 23.062,27 punti e l'indice S&P500 a -0,13% a 2.485,65 punti, mentre il Nasdaq ha chiuso poco sopra allo zero, a +0,08% a 6.584,52 punti.