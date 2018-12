Una mappa per orientarsi nel caos pensioni

BLOCCO DELLA RIVALUTAZIONE PENSIONISTICA

Per fare cassa il governo ha deciso di confermare il blocco della rivalutazione in base all'inflazione, introdotto dal governo Letta nel 2013. Stando a quando concordato lo scorso anno tra l'allora premier Paolo Gentiloni e le parti sociali, gli assegni dovevano essere indicizzati in relazione al carovita dal primo gennaio 2019 secondo tre fasce: partendo dal 100% per quelle fino a tre volte il minimo (che dall'anno prossimo tocca i 1.539 euro), fino al 75% per quelle cinque volte il minimo. Invece, con le modifiche in legge di Stabilità nella speranza di recuperare oltre 10 miliardi entro il 2028, la rivalutazione piena scatta soltanto entro i 1.539 euro. Il livello di perequazione scenderà fino al 95% per l'assegno tra le tre e le quattro volte il minimo (fino a 2.000 euro), al 75% tra le quattro e le cinque volte (fino a 2.537 euro), al 52% tra le cinque e le sei volte (fino a 3.044 euro), al 47% tra le sei e le sette (fino a 4.059 euro), al 45% tra le otto e nove volte (fino a 4.566 euro). Oltre le nove volte la perequazione non supera il 40%. Il tutto si traduce in una riduzione dell'assegno che oscilla, in base al valore dell'assegno, tra i 65 a 325 euro l'anno.

TAGLIO ALLE PENSIONI DI PLATINO

Annunciata in campagna elettorale dai cinque stelle, è arrivata anche la stangata per le oltre 24.287 pensioni di platino, cioè superiori ai 100 mila euro lordi all'anno. In un primo tempo i pentastellati e il presidente dell'Inps, Tito Boeri, spingevano per ricalcolare gli assegni in essere con il metodo contributivo. Poi, complici i paletti messi da una serie di vecchie sentenze delle Corte Costituzionale, si è optato per un prelievo aggiuntivo, ma non meno pesante. Saranno tagliati del 15% gli assegni tra 100 mila e i 130 mila euro, del 25% quelli tra i 130 mila e i 200 mila euro, del 30% tra i 200 mila e i 350 mila euro, del 35% tra i 350 mila e il mezzo milione di euro, del 40% sopra questa cifra. Su questo versante il governo punta a risparmiare da qui al 2023 poco più di 400 milioni di euro.