Indici di Borsa e spread del 2 gennaio 2019

Piazza Affari il 2 gennaio 2019 si prepara alla prima seduta del nuovo anno. In giornata è prevista la diffusione dell’indice Pmi manifatturiero di Italia (ore 9:45), Francia (9:50), Germania (9:55), Gran Bretagna (10:30) e a livello generale europeo. Attesa anche per come inizierà il 2019 a Wall Street, rimasta aperta il 31 dicembre. L’ultima seduta del 2018 per la Borsa italiana si è chiusa con un rialzo dell’1,44% a 18.324 punti. Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso l'anno sotto la soglia dei 251 punti base.