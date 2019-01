Bce decide il commissariamento di Carige

La Bce ha disposto il commissariamento di banca Carige: l'amministrazione straordinaria è stata decisa dopo il fallimento dell'aumento di capitale da 400 milioni - che era stato proprio richiesto da Francoforte - e dopo le dimissioni prima dei consiglieri Raffaele Mincione e Lucrezia Reichlin, quindi di altri quattro (tra cui il presidente Pietro Modiano e l'amministratore delegato Fabio Innocenzi). I commissari sono gli ex vertici, Modiano e Innocenzi, e Lerner. È stato inoltre nominato un comitato di sorveglianza di tre membri: Gian Luca Brancadoro, Andrea Guaccero e Alessandro Zanotti.

COSA SUCCEDE ADESSO IN BANCA CARIGE

La banca sottolinea come sia «garantita la consueta operatività senza alcun impatto su clienti, depositanti e dipendenti». Per quanto riguarda invece gli azionisti, le contrattazioni sono state sospese nella mattinata del due gennaio dalla Consob, inizalmente per una sola giornata. Con l'amministrazione straordinaria decisa da Francoforte, le decisioni per il salvataggio dell'istituto saranno adesso prese autonomamente dai commissari che hanno indicato la seguente road map: «In continuità con la strategia in atto verranno proseguite da parte di Innocenzi, Modiano e Lener le attività di: rafforzamento patrimoniale; rilancio commerciale attraverso recupero delle quote di mercato nei segmenti core; derisking attraverso la riduzione dei Non Performing Loan; ricerca di possibili business combination». «Questi elementi troveranno una sintesi nel piano industriale la cui predisposizione è già in corso.

IPOTESI SALVATAGGIO DI SISTEMA CON IL FONDO INTERBANCARIO

«Tra i primi atti della rinnovata gestione dell'istituto - si legge nei comunicati della banca - ci sarà anche l'avvio di riflessioni con lo schema volontario di intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi per rivalutare l'operazione alla luce del nuovo quadro venutosi a creare e al fine di consentire il proseguimento delle attività di rafforzamento patrimoniale dell'istituto». Quest'ultima dichiarazione sembra lasciare intendere che il fondo Interbancario, che fa capo al sistema creditizio italiano, possa presto diventare azionista controllante della banca. Il fondo, infatti, ha già partecipato al rafforzamento di capitale attraverso l'acquisto di 320 milioni di bond. L'operazione doveva essere un ponte verso l'aumento. Con lo stop voluto dalla famiglia Malacalza, però, il bond non può essere rimborsato ed è probabile quindi che venga convertito in azioni. Questo a meno che la banca non trovi in tempi molto rapidi un possibile partner-acquirente.

COSA SUCCEDE IN CASO DI RISOLUZIONE

Non è possibile escludere che la banca vada verso la risoluzione, nel caso non si trovano strade che portino al salvataggio. Si tratta però di uno scenario improbabile, viste le dimensioni dell'istituto che, in caso di default, rischierebbe di travolgere il sistema. Secondo le nuove regole europee, a pagare il salvataggio saranno prima di tutto gli azionisti, ma poi anche i possessori di bond e, infine, i correntisti con patrimoni sopra i 100 mila euro.