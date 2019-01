Le immatricolazioni di Fca nel 2018 sono calate del 10%

Quanto al mercato italiano nel suo complesso, il lieve recupero di dicembre, +1,96% di immatricolazioni auto rispetto allo stesso mese del 2017, dopo tre mesi in calo, non impedisce di chiudere il 2018 in rosso, -3,11%. Le immatricolazioni - secondo i dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - sono state nel'arco dei 12 mesi 1.910.025, contro 1.971.345 del 2017. A dicembre le consegne di auto nuove hanno raggiunto quota 124.078, contro le 121.689 dell'ultimo mese del 2017.