Il punto su quanto costa affidare i risparmi alle banche

LA MIFID 2 E LA CONSULENZA SU BASE INDIPENDENTE

Con la MiFID 2 è partita in via ufficiale anche in Italia la consulenza su base indipendente, offerta per ora solo da alcuni player bancari (il gruppo Credem la ha lanciata lo scorso ottobre), e soprattutto dall'universo dei consulenti autonomi e delle Scf, che per un decennio hanno operato in un limbo, di proroga in proroga in attesa di un albo tutto loro e che alla fine hanno trovato casa nello stesso albo dei consulenti finanziari (Ocf) che ingloba anche gli ex promotori finanziari (oggi consulenti abilitati all'offerta fuori sede), a cui possono iscriversi dallo scorso dicembre. I consulenti indipendenti (o fee only) vengono retribuiti esclusivamente a parcella, in genere con percentuali comprese tra lo 0,60-1%, per i portafogli più conservativi e prevalentemente investiti in bond, e percentuali che vanno dall’1,60-2% nel caso di portafogli dinamici che sono più esposti all'azionario.