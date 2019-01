Come sta "l'infante" euro a 20 anni dalla sua nascita

Pochi se ne sono accorti, ma dopo 20 anni, finita l’infanzia, l’euro si avvicina all’età adulta. Come sempre succede quando arriva un infante, ai sentimenti di gioia si affianca il peso delle responsabilità. Il clima consortile che è stato necessario creare e mantenere per garantire le condizioni minime di esistenza all’euro, ha imposto vincoli a ciascun Paese, in particolar modo impedendo le politiche di svalutazione, spesso usate per far crescere le esportazioni, ma con l’effetto collaterale della riduzione delle entrate e della domanda interna, per un complessivo aumento della disoccupazione placato con la proliferazione di iniziative pubbliche a costo crescente e utilità decrescente (non a caso gli “enti inutili” hanno questo appellativo).

PASSAGGIO CHIAVE PER GARANTIRE (ANCHE) UN LUNGO PERIODO DI PACE

I vincoli ai bilanci hanno dato solidità e stabilità alla moneta unica, impedendo per la prima volta che una grave crisi finanziaria si tramutasse in una ondata di inflazione. Sarà, come dicono alcuni, un progetto votato al fallimento, ma dall’introduzione dell’euro il Pil pro capite medio in Europa è cresciuto alla stessa velocità che negli Usa. Sempre volendo far finta di ignorare che l’euro è un passaggio del progetto di Unione europea, la cui costruzione ha portato in Europa il più lungo periodo di pace che questo continente abbia mai visto.