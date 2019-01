La pazza idea di nazionalizzare Carige e fonderla con Mps

Ma, a prescindere dai Malacalza – che si illudono di fermare la decisione della Bce ricorrendo alla Corte di Giustizia Europea, pace all’anima loro – che fine farà ora Carige? Giuseppe Conte, che si crede di essere davvero il premier dell’Italia, ha interpellato il suo maestro, di diritto e di trastulli, Guido Alpa, per vedere di trovare il bandolo della matassa. Il quale, saggiamente, gli ha suggerito di farsi affiancare dal vicedirettore della Banca d’Italia, Fabio Panetta (ha scelto lui personalmente quale terzo commissario di Carige, Raffaele Lener, avvocato romano legato a via Nazionale tanto da essere stato indicato come membro del comitato di sorveglianza di Popolare di Vicenza al momento del suo commissariamento) e dal direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, che a Bruxelles ha trascorso mesi per trattare il caso delle due venete. A sua volta, il ministro del Tesoro (suo malgrado) Giovanni Tria, pur fidandosi di Rivera, ha interpellato il fido Luigi Paganetto, il quale non sapendone un piffero ha chiesto lumi ad altri professori della sua schiatta non portando a casa nulla. Invece, Matteo Salvini, impegnato a spalmare la Nutella, e Luigi Di Maio, impegnato a prendere lezioni di sci dal compagno e camerata (tanto sinistra e destra non esistono più, si dice) Alessandro Di Battista, non pervenuti.

LA STRADA DIFFICILE DELL'ACQUISIZIONE: IN CAMPO INTESA O UBI

In realtà le opzioni praticabili sono solo due, escludendo dia qualche esito la moral suasion, già inutilmente esercitata sui Malacalza, verso i grandi istituti – che poi sono solo due, Intesa e Ubi, o al massimo tre se Unipol si decide a far banco su Bper, visto che tutti gli altri, a cominciare da Unicredit, hanno già abbastanza rogne di cui grattarsi – che ovviamente dopo il colpo di Carlo Messina sulle banche venete, acquistate formalmente a costo zero e sostanzialmente con una super-dote, non possono che guardare a quel sistema accaparratorio, ma proprio per questo irripetibile, per intervenire.