Chi sale e chi scende tra le persone più ricche del mondo

Ancora a settembre Jeff Bezos era arrivato a 168 miliardi: 69 miliardi in più rispetto all’inizio dell’anno. Ma poi il fondatore di Amazon ha perso 53 miliardi in tre mesi, cadendo a 115: è sempre in attivo rispetto allo scorso gennaio, ma questa sua perdita trimestrale eccede il valore di mercato di un colosso automobilistico come Ford o di un gigante del trasporto aereo come Delta. Cosa che peraltro aiuta anche a capire il come il cuore pulsante dell’economia mondiale continui a spostarsi. A differenza di Bezos, che a fine anno qualcosa aveva comunque guadagnato, Mark Zuckerberg era invece sotto di 23 miliardi rispetto a inizio 2018. Risultato del fatto che ai problemi dell’economia Facebook ne ha aggiunti di propri, per i continui scandali in cui è stata coinvolta. Più in generale, a piangere sono stati tutti i 173 miliardari statunitensi, perdendo il 5,9% delle proprie fortune e restando con una media di 1,9 miliardi a testa. In Asia, al contrario, il numero dei miliardari in lista cresce: 39 in più nel corso del 2018. L’asse della ricchezza si sposta verso Oriente, anche se a volte queste nuove fortune non si dimostrano particolarmente solide. In particolare, al 7 di dicembre i due quinti delle new entry asiatiche erano già uscite dalla lista.

LO STRANO CASO AL AMOUI: DETENUTO E SEMPRE PIÙ RICCO

Ancora più turbolenta è la situazione in Medio Oriente, dove molte fortune dipendono non solo dal petrolio, ma dal favore politico di regimi dispotici. La maggior parte dei miliardari che erano stati arrestati nella purga anti-corruzione del principe ereditario saudita Mohammad bin Salman sono stati poi liberati, ma i loro patrimoni sono stati in genere decurtati, e i timori per nuove sfuriate hanno depresso l’economia. A riprova di quanto il corso degli eventi in questa parte del mondo possa essere imprevedibile, bisogna confrontare il caso di due di questi detenuti di lusso. Da una parte il principe Alwaleed, già l’uomo più ricco del regno: è tornato in libertà già a marzo dopo “soli” 83 giorni di detenzione, ma ha perso 3,4 miliardi, cadendo del 60% rispetto al suo massimo del 2014. Mohammed Al Amoui è invece ancora dentro, ma in un anno di detenzione è diventato più ricco: grazie al crescere dei suoi asset energetici e immobiliari in Svizzera. Anche i miliardari africani piangono: 14% in meno, per la depressione generale dei mercati emergenti. Ma perdono anche gli europei: dal fondatore di Zara Amancio Ortega a Silvio Berlusconi.