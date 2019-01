Non solo Apple: perché la Cina frenerà l'economia globale

Apple ha bruciato in Borsa 446 miliardi di dollari in tre mesi, più di quanto valgono 446 delle 500 società a maggiore capitalizzazione quotate a Wall Street. E in questo modo si è fatta sorpassare da Google. Ma i segnali dicono che non sarà solo la Mela a rimanere invischiata nelle nevi dell'«inverno che sta arrivando». Così l'amministratore delegato di Baidu, l'anti-Google, il più grande motore di ricerca cinese, ha definito la nuova fase economica che attende Pechino. L'avvertimento è riassunto in una lettera che il manager ha inviato ai dipendenti di Baidu e che è stata riportata dal South China Morning Post esattamente nel giorno in cui negli States Apple ha tagliato di 7 miliardi le stime dei propri ricavi. La locomotiva sta frenando la sua corsa, la grande fabbrica del mondo è destinata a rallentare il ritmo. L'inverno sta arrivando, appunto. Ma il problema è che si annuncia più freddo di quanto ci si poteva aspettare. Del resto, in una economia come quella cinese, in cui i cambiamenti strutturali vengono pianificati, c'è un grosso guaio: le previsioni possono essere sbagliate.