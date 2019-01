La Consob chiede al Sole 24 Ore di correggere il bilancio 2017

La Consob, al termine di un procedimento avviato ad agosto, ha accertato la non conformità di alcune voci del bilancio consolidato 2017 del Sole 24 Ore e ha chiesto al gruppo editoriale alcune informazioni aggiuntive, in particolare di rappresentare in un'apposita situazione economico-patrimoniale consolidata pro-forma gli effetti che una contabilizzazione conforme alle regole avrebbe prodotto sulla situazione

patrimoniale, sul conto economico e sul patrimonio netto dell'esercizio per i quali è stata fornita un'informativa errata. Il Sole 24 Ore non esclude di impugnare il provvedimento ma, si legge nel documento di risposta, provvederà a pubblicare quanto richiesto entro tre settimane, a Borsa chiusa.