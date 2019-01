Indici di Borsa e spread del 4 gennaio 2019

All'indomani del tonfo di Apple, il 4 gennaio le Borse europee hanno aperto con il segno più. Piazza Affari, in particolare, si è attestata a +0,86%, per poi salire fino all'1,3%. In mattinata, Tokyo ha chiuso in netto ribasso (-2,2%), dopo che Cupertino è arrivata a perdere il 10% e a bruciare 446 miliardi di dollari dal picco del 3 ottobre scorso, ovvero più del valore dell'intera Facebook. Il 3 gennaio il crollo di Apple a Wall Street aveva affondato le piazze finanziarie mondiali: dal Giappone all'Europa, tutte in rosso, con Milano che aveva contenenuto le perdite allo 0,61% (ma lo spread era salito a 270 punti) mentre Parigi aveva perso l'1,6% e Francoforte l'1,55%.

SPREAD BTP-BUND A 264 PUNTI

Lo spread Btp-Bund ha aperto in lieve calo, a 264 punti, rispetto ai 270 della chiusura precedente.

BORSE ASIATICHE IN ORDINE SPARSO

Il 4 gennaio le Borse asiatiche hanno reagito in ordine sparso al crollo di Apple (-9,9%), che ha portato al tracollo di Tokyo (-2,2%), tornata alle contrattazioni dopo diversi giorni di stop per festività. Spinte dalla notizia dell'imminente visita a Pechino (7 e 8 gennaio) di una delegazione americana per discutere di dazi, le Piazze cinesi hanno invece guadagnato più del 2%: il 2,07% Shanghai e il 2,6% Shenzhen, mentre Hong Kong sale dell'1,8%. In crescita anche Seul (+0,8%) e Mumbai (+0,22%), mentre Sidney è scesa dello 0,3%. Attesi in giornata il tasso di disoccupazione a dicembre in Germania e negli Stati Uniti, l'inflazione preliminare a dicembre in Italia e in zona euro e l'intervento del presidente della Fed, Jerome Powell.