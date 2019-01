Come cambia il modello 730 nel 2019

BONUS GIARDINI E DONAZIONI ALLE ONLUS

Debuttano il bonus giardini, previsto dalla legge di bilancio 2018 per la sistemazione delle aree verdi private e condominiali, e la detrazione per le polizze assicurative contro le calamità naturali. Torna, completamente rivisto, lo sconto per gli abbonamenti di bus e treni. Previste detrazioni anche in favore dei figli affetti da disturbi specifici dell'apprendimento e agevolazioni per le donazioni in favore di Onlus e società di mutuo soccorso del terzo settore. Le detrazioni più ricche sono riservate alle erogazioni per il volontariato (35%) e per le Onlus e le associazioni che si occupano di promozione sociale (30%).

APE, RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO

Non mancano novità anche sul fronte previdenziale. Per quanto riguarda l'Ape, ovvero l'anticipo pensionistico, esso dà diritto a un credito d'imposta. Mentre la Rita, cioè la rendita integrativa temporanea anticipata, deve essere sottoposta a tassazione. Infine, con riferimento alla casa, vengono introdotte detrazioni per le ristrutturazioni in caso di convivenza more uxorio, nuove soglie per il bonus mobili e limiti di spesa per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con l'indicazione delle singole tipologie di intervento che possono usufruire dei benefici fiscali.