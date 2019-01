Cosa rischiano le aziende italiane con la guerra dei dazi Cina-Usa

FERRAGAMO, LUXOTTICA E D&G AL RIPARO

Non dovrebbero invece segnare ripercussioni tutti i marchi del lusso e food (Ferragamo, Luxottica, Dolce & Gabbana nonostante lo scivolone dello spot, fino alla Ferrero) visto che la Tigre asiatica vanta un mercato di ricchi di oltre 200 milioni di persone, che impazziscono per tutto quello che ha un sentore di italian sound. Per quanto piccole rispetto ai concorrenti mondiali, potrebbero avere nuovi sbocchi le aziende italiane di engeneering e di soluzioni ambientali in una Terra, la Cina, che vive ancora un forte sviluppo urbanistico e non sa come affrontare l'emergenza dell'inquinamento atmosferico.

POSSIBILI BENEFICI PER IL PORTO DI TRIESTE

In queste ore - anche per la gioia dei mercati - gli sherpa di Washington e Pechino stanno studiando delle soluzioni per uscire dall'impasse. Ma se lo scontro si acuisse, la Cina sarà costretta a incentivare i suoi commerci verso i mercati ricchi, cioè l'Europa, tenendo conto che i Paesi più facilmente raggiungibili (Russia e Turchia in testa) sono in forte crisi. In quest'ottica anche l'Italia - complice i buoni rapporti con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria - potrebbe diventare l'ultimo approdo della "Silk Belt road", la nuova via della seta, il sistema infrastrutturale con il quale l'ex Impero di mezzo vuole portare le sue merci nel mondo. La via della seta, finora, ha solo sfiorato il nostro Paese, ma in una nuova ottica commerciale potrebbero avere non pochi benefici scali come il porto di Trieste. Senza contare che lontani dal mercato americano, i cinesi potrebbero anche dare maggiore attenzione al debito sovrano italiano.