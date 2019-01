Potenzialità e sfide dell'economia circolare

L'OBIETTIVO È UNA POLITICA OMOGENEA A LIVELLO EUROPEO

Non proprio briciole. Anzi, «cifre che ci dicono quanto l’economia circolare e del riciclo siano una indubbia realtà economica, fondamentale per il sistema manifatturiero», continua Bianchi. «Ci sono settori industriali, come per esempio la produzione di alluminio in Italia, «che sono un esempio quasi perfetto di economia circolare, cioè di una economia che non spreca risorse». Nonostante questo, la strada verso l'ottimizzazione della produzione è ancora lunga. «Il contesto mondiale, con le posizioni degli Usa di Donald Trump e le tensioni interne all’Europa», fa notare il curatore del report, «non riesce a far decollare efficaci progetti comuni». L'obiettivo invece è arrivare a una politica omogenea su scala europea, superando uno scenario che si presenta come un mosaico di singole politiche nazionali più o meno virtuose.

GLI OBIETTIVI A LUNGO TERMINE

Il 4 luglio 2018 sono entrate in vigore le quattro direttive europee sull’economia circolare che dovranno essere recepite dagli Stati membri, ma soltanto entro il 5 luglio 2020. Fra gli obiettivi principali, l’incremento delle percentuali di riciclaggio che prevede entro il 2025 il riciclo di almeno il 55% dei rifiuti urbani (che salirà al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035); l’obbligo di riciclo per i materiali da imballaggio del 65% entro il 2025 (e del 70% entro il 2030); dal 2025, l’obbligo di raccogliere separatamente i rifiuti tessili e i rifiuti pericolosi, mentre i rifiuti biodegradabili dovranno essere raccolti a parte o riciclati a casa mediante compostaggio. Il livello massimo di conferimento in discarica è previsto a un massimo del 10% entro il 2035.