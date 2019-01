La verità, vi prego, sulla moneta unica

L’euro è arrivato ai 20 anni - 22 per certi aspetti visto che le parità di cambio delle monete che vi sarebbero confluite erano di fatto quelle del novembre del 1996 - e rispetto alle previsioni catastrofiche di molti gode di discreta salute. Così com’è non durerà per altri 20 anni, perché è come un tavolino a tre gambe con la quarta finora sostituita da qualche volenteroso ginocchio di qualche commensale. Senza il volenteroso ginocchio, prima o poi finirà per terra. Ma fin qui c’è arrivato e con alcune mosse, peraltro già individuate, potrà andare assai oltre. Sono nettamente di più gli europei ai quali piace o comunque non dispiace troppo rispetto a quelli che lo detestano o che, soprattutto in Italia, lo ritengono causa di molti mali nazionali. Dire che è colpa dell’euro fa comodo, perché ci esime da varie responsabilità. Il colpevole, come al solito, è straniero.

La sfiducia, non solo italiana, nell’euro è incominciata prima che la moneta nascesse e comprensibilmente, perché la teoria economica e monetaria ha sempre diffidato di una moneta comune per Paesi dalle economie diverse. È solo in Italia, tuttavia, che al governo sono arrivate forze che hanno cavalcato come politica saggia e utile l’uscita dall’euro e il ritorno alla lira. Alla fine è stata accantonata da Salvini e dai 5Stelle l’idea di un referendum, escluso alla fine nel 2017 in Francia persino da Marine Le Pen. Ma è accantonata come si mette un vasetto di sugo nel congelatore. Se serve, è lì. Il ministro degli Interni ha detto a lungo le cose peggiori sull'euro, che è una moneta «sbagliata» e che chi la difende è «un cretino».