Indici di Borsa e spread dell'8 gennaio 2019

La Borsa italiana apre positiva a +0,26% mentre restano sospesi a tempo indeterminato i titoli di Carige. Apertura poco mossa anche per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 267 punti contro i 268 della chiusura del 7 gennaio. Il rendimento del decennale è pari al 2,91%. La Borsa di Milano (+0,6%) aveva archiviato la seduta di ieri in rialzo, in controtendenza rispetto agli altri listini europei. Piazza Affari, sostenuta dal rialzo di Stm (+3,9%) e delle banche, sembra risentire ancora del clima positiva per la ripresa del dialogo tra Usa e Cina sul tema e dei dazi senza avere timori per il futuro della crescita globale.

L'ASIA CHIUDE ALTERNATA

La Borsa di Tokyo conclude la seduta col segno più, con gli investitori che attendono rassicurazioni sulla sostenibilità del commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti, al termine dei negoziati in corso tra le due delegazioni. Il Nikkei avanza dello 0,82%, a quota 20.204,04, aggiungendo 165 punti. Sul mercato valutario lo yen si indebolisce a 108,70 sul dollaro, e sull'euro a 124,60. Le Borse cinesi terminano invece la seduta in calo: l'indice Composite di Shanghai cede lo 0,26%, a 2.526,46 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,12%, a quota 1.299,89.