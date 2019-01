Cosa succede in Carige dopo il decreto

Inoltre, spiega un comunicato, sono in corso trattativecon lo Schema Volontario di Intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi per porre le basi della ridefinizione delle condizioni del prestito subordinato di 320 milioni (gli interessi sono fissati al 16%) sottoscritto dallo stesso Schema Volontario. L'obiettivo «è di garantire la sostenibilità nel quadro del piano industriale in corso di preparazione e della prospettata aggregazione».

RENZI: «IN 10 MINUTI SMENTITI 5 ANNI DI INSULTI»

Ma nel frattempo è la polemica politica a tenere banco. Matteo Salvini dichiara che «mentre Renzi e Boschi i risparmiatori li hanno ignorati e dimenticati, noi siamo intervenuti subito a loro difesa senza fare favori alle banche, agli stranieri o agli amici degli amici. Bene l'azione a tutela dei risparmiatori liguri e italiani e bene il miliardo e mezzo stanziato in manovra per gli altri cittadini truffati». In realtà lo schema adottato dal governo per il caso Carige non differisce da quello utilizzato per le banche venete (garanzia sui depositi) ed Mps (nazionalizzazione). Matteo Renzi così dichiara: «Sono bastati dieci minuti di una riunione notturna del consiglio dei ministri per smentire cinque anni di insulti e menzogne contro di noi. Matteo Salvini e Luigi Di Maio devono solo vergognarsi. Salvini e Di Maio si devono vergognare per quello che hanno detto per anni contro di noi. Si devono vergognare per le offese e gli insulti. Hanno truffato gli italiani raccontando storie non vere su di noi: sulla Tav, sulla Tap, sull'Ilva, sulle trivelle... Adesso persino sulle banche. È proprio vero, puoi ingannare qualcuno per tutta la vita e puoi ingannare tutti per una sola volta. Ma non puoi ingannare tutti per tutta la vita. Con la vicenda delle banche Salvini e di Maio devono semplicemente scrivere la parola vergogna».