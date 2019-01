Chi paga il conto della crisi Carige

ASG IN CAMPO PER SPINGERE VERSO LA FUSIONE

Ma andiamo per ordine: finora il decreto Carige approvato dal governo il 7 gennaio in fretta e furia, lontano dalle telecamere e dai microfoni dei giornalisti e su cui i ministri leghisti e pentastellati si guardano bene dal polemizzare pubblicamente come invece fanno su tutto il resto - non stanzia ancora soldi pubblici per salvare l'istituto genovese. Ma prevede di farlo se fallisse il piano A, che è quello di portare la banca a nozze con un istituto più grande, che si faccia carico di oneri (molti) e qualche onore (una rete di sportelli capillare, crediti d'imposta esigibili che valgono 1,2 miliardi). Questa continua a essere la soluzione migliore per il governo, la Bce, l'attuale gestione commissariale. Per raggiungere l'obiettivo, potrebbe essere fondamentale il ruolo di Asg, l'ex bad bank del Banco di Napoli, oggi guidata da Alessandro Rivera, il direttore generale del Tesoro, che la controllla. Proprio Rivera ha incontrato i commissari di Carige il 7 gennaio, prima dell'approvazione del decreto. Se Asg si accollasse buona parte della quota di sofferenze dell'istituto, pari a 3,7 miliardi, si ripeterebbe lo schema banche venete prima della incorporazione in Intesa. Di fronte a una banca ripulita, inoltre, una ricapitalizzazione potrebbe essere più accettabile anche per l'attuale primo azionista, Malacalza, sulla cui affidabilità, tuttavia, è ben chiaro a tutti che non si può fare troppo conto. Questo è il piano A, quello meno oneroso, in termini di costi e consensi, per tutti. Ma se dovesse fallire?

PRIMA RETE DI SALVATAGGIO: LA GARANZIA PUBBLICA SUI BOND

Qui entra in campo la prima rete di salvataggio, la garanzia pubblica sulle nuove emissioni di bond. Oggi Carige, per farsi salvare dal Fondo interbancario che è intervenuto con 320 milioni, ha dovuto garantire interessi pari al 13% sul bond subordinato emesso poche settimane fa e che doveva fare da ponte all'aumento di capitale, che non è stato poi approvato. Dopo che è saltato l'aumento, gli interessi sono saliti al 16%, come era previsto dagli accordi. Stiamo parlando di un esborso da 50 milioni l'anno, e non sono nemmeno i prezzi di mercato, che nel caso di Carige dovrebbero essere più alti. A queste condizioni, è chiaro che la banca non può chiedere più un soldo. Diverso è se lo Stato garantisce per conto di Carige: a questo punto gli interessi dovrebbero allinearsi a quelli dei titoli di Stato. Il corollario è che, se qualcosa va storto, il conto lo pagano i contribuenti, diversamente da quanto promesso da Luigi Di Maio non più tardi dello scorso 26 ottobre: «Il governo non esclude di sostenere il sistema ma sostenere le banche non significa prendere i soldi dagli italiani». E invece succederà proprio questo: se la banca diventa inadempiente, pagano i contribuenti.