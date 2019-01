Indici di Borsa e spread del 9 gennaio 2019

Punta a proseguire il trend positivo Piazza Affari nella seduta del 9 gennaio, dopo la chiusura in rialzo a +0,25% del giorno precedente. Sul listino milanese si agitano le turbolenze del governo per l'approvazione del decreto salva-Carige e lo scontro interno all'esecutivo sul caso SeaWatch. La speranza, per i mercati, è quella di approfittare ulteriormente del clima positivo innescato dalla ripresa del dialogo tra Usa e Cina sul tema dei dazi. Occhi puntati anche sullo spread, col differenziale tra Btp e Bund che l'8 gennaio ha fatto segnare a fine giornata un rialzo a 273 punti base.