L’importanza del capitale reputazionale per le grandi imprese

L'IMPORTANZA DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA

Secondo Naidoo, sviluppare una solida rete relazionale all’interno di un’organizzazione permette, in primo luogo, di evitare crisi di questo tipo, capaci di scardinare dall’interno gli equilibri di un’azienda, e in secondo luogo di coinvolgere tutti i livelli di un’impresa in un ripensamento delle relazioni fra il mondo industriale e quello del terzo settore in un terreno di intesa volto a raggiungere obiettivi comuni. La pressione di gruppi attivisti e la crescente aspettativa dell’opinione pubblica rendono ineludibile per le imprese definire strategie di responsabilità sociale d’impresa e non è una novità l’importanza della Csr e dei benefici del famoso Doing good by doing it right, così che ormai tutte le aziende, dalle piccole a gestione familiare fino alle grandi multinazionali, si confrontano con l’esigenza di comunicare al meglio all’esterno il loro impegno nel rispondere alle grandi sfide del nostro tempo, dal riscaldamento globale alla riduzione delle disuguaglianze sociali, fino alla lotta alla corruzione. Insieme alla pressione esercitata da governi e istituzioni internazionali sulle imprese affinché riducano il loro impatto ambientale e assumano comportamenti più sostenibili, gioca un ruolo fondamentale anche lo sviluppo della rete e l’attenzione mediatica che queste tematiche riescono a generare. A un consistente impegno in termini di responsabilità sociale corrispondono occasioni di visibilità e di incremento del capitale reputazionale senza precedenti, chiunque al contrario si sottragga a tale impegno si trova a dover fronteggiare le critiche di un’opinione pubblica sempre più informata e interessata, le cui conseguenze possono danneggiare in maniera irrimediabile la reputazione di un’impresa e inficiarne significativamente la performance.