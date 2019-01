Chi è il dirigente di Bankitalia dietro l'operazione Carige

IL (VERO) RUOLO DEL BANCHIERE FIORENTINO ALLA CORTE DI FERRERO

Cosa ci fa Paolo Fiorentino alla vicepresidenza della Sampdoria, lui che è tifosissimo del Napoli e con trascorsi di calcio gestito di quando come uomo di punta di Unicredit si occupò del salvataggio della Roma con il passaggio a James Pallotta? Il banchiere partenopeo, che dopo aver lasciato Carige per volontà dei Malacalza ha sostituito Gianemilio Osculati al vertice di Banca Progetto, l’istituto controllato da Bpl Holdco S.à.r.l., veicolo riconducibile a Oaktree Capital Group, di calcio è appassionato ma con Viperetta, alias Massimo Ferrero, non c’entra un fico secco. In realtà, Fiorentino è lì per lavoro, non per divertimento. Come ha confidato durante le vacanze di Natale ai suoi amici, le banche creditrici di Viperetta hanno deciso di farsi rappresentare da lui nel tentativo di trovare un acquirente per la squadra blucerchiata e toglierla dalle mani del suo disastroso presidente. E Fiorentino, che di fondi di investimento se ne intende, ha deciso di accettare, avendo già in mente qualche fondo – magari cominciando da quello californiano da 120 miliardi di dollari che controlla Banca Progetto – che potrebbe essere interessato a rilevare la squadra genovese. E che Ferrero sarebbe ben lieto di vendere se questo gli consentisse di pagare i creditori e mettersi in tasca qualcosina. Lui per la Sampdoria spara una valutazione da 200 milioni, pensa in realtà a 100 ma alla fine si accontenterebbe anche di 60-70 milioni.