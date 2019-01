Cos'ha detto il ministro Tria sulle fatture elettroniche

Per il ministro dell'Economia, Giovanni Tria la fatturazione elettronica è stata un successo: «non sono stati riscontrati malfunzionamenti, segnalati peraltro da un'unica associazione di commercialisti e non dall'ordine dei commercialisti». Il titolare del Mef ha ribadito la sua posizione rispondendo al question time alla Camera. Tria ha spiegato che «sono state poste in essere numerose attività di monitoraggio del sistema» per verificarne la tenuta e «sonde» ad hoc stanno rilevando «in via automatica ogni 5-10 minuti eventuali anomalie». Le sonde, ha insistito, «non hanno evidenziato ad oggi alcuna anomalia».