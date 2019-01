Fronda Pd sulle accuse a Conte e Alpa nel caso Carige

C'è malumore nel Pd di Genova sulle accuse di conflitto d'interesse rivolte al premier Giuseppe Conte nel caso Carige per la sua vicinanza a Guido Alpa. Guido Alpa, infatti, era stato chiamato a occuparsi della banca prima e della Fondazione dopo, in un momento complesso, quando il regno del padre-padrone Giovanni Berneschi volgeva al termine (sarà poi indagato e condannato a otto anni per truffa). Le istituzioni locali, che allora controllavano la Fondazione e a ruota la banca, erano in cerca di profili autorevoli che potessero traghettare l'istituto di credito fuori dalle secche. Alpa era uno di questi così come è vero che le istituzioni locali erano in parte in mano al centrosinistra (con l'esclusione di Imperia, che ha un peso non irrilevante nella Fondazione e che allora era governata dal centrodestra). A dare voce a questi malumori, in un post su Facebook, è stato Alessandro Terrile, consigliere in Comune e in passato segretario provinciale genovese del Partito democratico.