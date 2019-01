L'Italia è ferma su occupazione e salari

L'Italia ha un grave problema di scarsa crescita dei salari, un problema che potrebbe vanificare gli sforzi del governo per spingere la crescita e raggiungere quell'1% indispensabile per centrare gli obiettivi concordati con la Commissione europea ed evitare così la procedura d'infrazione. In un grafico pubblicato oggi su Twitter dall'Ocse - l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - si vede come l'Italia è tra i Paesi maggiormente in difficoltà. Nel quarto quadrimestre del 2017 la crescita su base annua era in terreno negativo, con un calo superiore all'1%. In territorio negativo anche la Spagna (ma meno di noi), mentre sono cresciuti i salari in Germania, Regno Unito e Francia.