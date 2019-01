Terminata l'analisi costi benefici della Tav Torino-Lione

Il governo tuttavia, alle prese con una crisi non semplice sul fronte dei migranti, comprensibilmente non ha molta intenzione di aprire un nuovo fronte polemico, essendo noti gli orientamenti divergenti di Lega (a favore dell'opera) e M5s (contrario). In serata, così, arriva una nota del ministero che precisa come «il documento ricevuto dal professor Ponti e dalla sua task force è una bozza preliminare di analisi costi-benefici sul Tav Torino-Lione e che è allo studio della Struttura tecnica di missione del Mit per un vaglio di conformità rispetto alle deleghe affidate ai consulenti del ministero». Una dichiarazione di fronte alla quale Ponti non si scompone: «Ovviamente il lavoro deve essere vagliato dal committente, come è normale che succeda in questi casi. Se ci saranno delle modifiche, le concorderemo» spiega a Lettera43. Lo scorso 20 dicembre Bloomberg ha pubblicato una indiscrezione sostenendo che il documento era in dirittura d'arrivo e che avrebbe mostrato che l'opera ha benefici inferiori ai costi. Il ministero, tuttavia, in quell'occasione smentì.

IL PD: SOLO PROPAGANDA

Critiche dal Pd: «Annunciare che è terminata l'analisi costi-benefici sulla Tav senza renderla contestualmente pubblica testimonia ancora una volta come questa indagine venga utilizzata esclusivamente a scopo mediatico e propagandistico e non come strumento per valutare la reale utilità dell'opera», ha dichiarato Davide Gariglio, esponente Pd in Commissione Trasporti alla Camera.