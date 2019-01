Indici di Borsa e spread del 10 gennaio 2019

Avvio di seduta in calo per Piazza Affari il 10 gennaio 2019. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in ribasso dello 0,41% a 19.100 punti. In aumento lo spread fra Btp e Bund il 10 dicembre 2019: il differenziale segna 263 punti contro i 260 della chiusura del giorno prima. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 2,89%. Fca, che sconta le indiscrezioni di stampa secondo cui la casa automobilistica pagherà oltre 650 milioni di dollari per chiudere il contenzioso negli Usa sulle emissioni diesel, cede il 2,3% a 13,44 euro.

LISTINI EUROPEI IN CALO

In calo anche le altre principali Borse europee: a Francoforte l'indice Dax cede lo 0,45% a 10.843 punti, a Parigi il Cac 40 arretra dello 0,52% a 4.788 punti mentre a Londra il Ftse 100 segna un ribasso dello 0,62% a 6.863 punti.

FINISCE IL RALLY DELLE ASIATICHE

Le Borse asiatiche chiudono in ribasso e interrompono la serie di rialzi di inizio anno, scatenata dalla disponibilità dalla Fed a rallentare la stretta sui tassi e dalle schiarite sulla guerra commerciale tra Cina e Usa. Tokyo ha ceduto l'1,29% mentre Shanghai (-0,36%), Shenzhen (-0,27%) e Seul (-0,07%) hanno segnato cali frazionali e Sydney ha chiuso in lieve rialzo (+0,29%). Poco mossa Hong Kong sul finale di seduta (-0,02%). Negativi anche i future sull'Europa e su Wall Street. A raffreddare gli entusiasmi i dati sull'inflazione in Cina, che conferma i segnali di rallentamento di Pechino mentre sui mercati continua a pesare lo stallo sullo shutdown negli Usa e l'ottimismo sui negoziati tra Cina e Usa - Pechino parla di «estesi, profondi e dettagliati dialoghi» - deve fare i conti con l'assenza di dettagli. In giornata sono attesi i verbali della Bce, il discordo del presidente della Fed Jerome Powell e i dati su occupazione e mercato immobiliare Usa.