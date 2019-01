Indici di Borsa e spread dell'11 gennaio 2019

La Borsa di Milano guarda alla seduta dell'11 gennaio 2019 con ottimismo, dopo che il 10 gennaio ha chiuso a +0,63%, maglia rosa tra le principali piazze europee.

LO SPREAD RIPARTE DA QUOTA 263 PUNTI

Lo spread partirà da quota 263, dato dell'ultima chiusura (in lieve rialzo rispetto ai 260 precedenti). Il rendimento del decennale del Tesoro è al 2,88%. In questo quadro, ha rilevato Bankitalia, le banche italiane sono tornate in prima linea nel comprare il debito pubblico, mentre gli investitori privati si tenevano al margine del mercato, quelli esteri scaricavano Btp e la Bce riduceva gli acquisti del Quantitative easing portandoli verso lo zero. Dopo l'asta da 7 miliardi di Bot chiusa il 10 gennaio con tassi in calo (7 centesimi in meno), l'11 gennaio è in programma l'appuntamento con i Btp.