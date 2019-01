Perché gli investitori stanno tornando a comprare oro

Sulla stessa linea d'onda è Alessandro Allegri, amministratore delegato di Ambrosetti Am Sim, boutique di investimento milanese, secondo cui l'oro sarà «chiamato nel breve a svolgere un ruolo di temporaneo bene rifugio e ad accogliere flussi in acquisto probabilmente più significativi». La dinamica tassi in America, spiega, «resta al rialzo, sebbene con una progressività difficilmente stimabile oggi e strettamente legata ai dati di inflazione e agli indici di crescita del mondo del lavoro. Non sarà dunque facile ritrovare i rendimenti sicuri delle obbligazioni governative a cui ci siamo abituati negli ultimi anni e anche in questo caso gli investitori non potranno accedere a buoni risultati se non accettando un proporzionale aumento del rischio. Anche le materie prime restano sotto pressione, soprattutto sul lato petrolio con margini di oscillazione delle quotazioni ancora ampi nonostante la recente profonda discesa».

L'ALTERNATIVA AL BIGLIETTO VERDE QUANDO GLI USA VANNO MALE

L'andamento dell'oro nel 2018 è stato, inoltre, penalizzato dal dollaro forte: tra i due, infatti, vi è spesso una correlazione negativa. Anche il biglietto verde è considerato un bene rifugio quando rallenta l'economia europea o dei Paesi emergenti, ma è legato alle politiche delle banche centrali e all'andamento dell'economia americana. L'oro, invece, è un rifugio contro la svalutazione monetaria e rappresenta soprattutto l'alternativa al biglietto verde quando le cose iniziano a mettersi male anche Oltreoceano. Non a caso da ottobre 2018 i flussi netti verso gli Etp che investono sull'oro sono tornati a crescere, portando la raccolta netta a livello globale nel 2018 (i dati si fermano al 30 novembre) tramite questi strumenti a quasi 2 miliardi di dollari, stando al BlackRock Global Etp Landscape, che fotografa mensilmente l'industria degli Etp, gli eschange traded products (Etf, Etc/Etn).

UN'UTILE DIVERSIFICAZIONE PER GLI INVESTITORI

Flussi così consistenti che hanno spinto Invesco, uno dei principali asset manager americani (ha sede ad Atlanta), a ridurre di recente la commissione fissa del suo Etc che investe sull'oro fisico (per a un controvalore di 4,5 miliardi di dollari). Chris Mellor, head of Emea Etf commodity product management di Invesco, conclude: «L’oro può rappresentare un’utile diversificazione per gli investitori preoccupati per la volatilità dei mercati azionari e il possibile impatto del rallentamento della crescita economica, delle guerre commerciali e della Brexit. A mio avviso, una delle maggiori attrattive dell’investimento in oro è che questo metallo tende a comportarsi in modo diverso rispetto alle altre asset class, in particolare le azioni».