Indici di Borsa e spread dell'11 gennaio 2019

Giornata che si è avviata in positivo per la Borsa di Milano quella dell'11 gennaio 2019. Piazza Affari ha aperto segnando un +0,37%, per poi limare la crescita a metà mattina a +0,1%. Nel listino milanese avanzano le assicurazioni mentre le banche si mostrano deboli con la vicenda di Carige che tiene ancora banco. In fondo Ferragamo (-2,9%), con la raccomandazione 'Undeperform' da parte degli analisti di Credit Suisse, e Brembo (-2,6%). In rosso le banche con Ubi (-0,7%), Banca Generali (-0,5%), Intesa e Banco Bpm (-0,1%). Corrono Saipem (+2,3%) e Pirelli (+1,4%). In positivo il comparto assicurativo dove si mettono in mostra Unipol (+2,7%), Unipolsai (+1,5%) e Generali (+1,2%). In rialzo Tim (+1,2%), dopo il pressing di Vivendi sul cda. Bene Astaldi (+2%), con la conferma del forte interesse da parte di Ihi Corporation. In positivo le principali piazze europee: Londra (+0,6%), Madrid (+0,3%), Parigi (+0,1%) mentre è piatta Francoforte (+0,06%).

SPREAD BTP BUND STABILE

Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 264,8 punti, dai 263 della chiusura del 10 gennaio. Il rendimento del decennale italiano al 2,89%.

BORSE CINESI IN TERRITORIO POSITIVO

L'11 gennaio Tokyo ha chiuso in rialzo l'ultima seduta della settimana, seguendo la progressione degli indici azionari americani, in rialzo per il quinto giorno consecutivo, e lo stop alla fase di apprezzamento dello yen, un fattore che dà slancio ai titoli dell'export. Il Nikkei ha segnato un rialzo dello 0,97% a quota 20.359,7 punti. Sul mercato dei cambi la moneta nipponica è poco variata sul dollaro (108,3) e sull'euro (124,8). Anche le Borse cinesi hanno chiuso in territorio positivo in scia alle affermazioni del presidente della Fed, Jerome Powell, secondo cui potrebbero essere sospesi gli aumenti dei tassi d'interesse di fronte a un'economia americana più debole, e all'ipotesi che Stati Uniti e Cina possano trovare una quadra nel loro contenzioso commerciale. L'indice Composite di Shanghai sale dello 0,74% a 2.553,83 punti, mentre quello di Shenzhen segna un progresso dello 0,76% a quota 1.313,36 punti.