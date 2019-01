Prendendo in considerazione il dato del valore aggiunto in percentuale rispetto al Pil, si conferma la tendenza alla frenata dal 2008 fino al 2012, e una lenta ripartenza negli anni seguenti che indica come l'industria dei mezzi di trasporto abbia "trainato" la debole crescita italiana un po' di più rispetto al resto delle attività economiche.

IL 2018 FA FLOP, TIMORI PER IL 2019

Il tema, a questo punto, è capire quanto può contare il nostro Paese sul settore automotive e mezzi di trasporti in generale per rilanciare la crescita italiana, con il difficile obiettivo fissato dal governo all'1% nel 2019. E qui iniziano le note dolenti. In primis, i dati di Mediobanca si fermano al 2017 ma, già per il 2018, il dato potrebbe essere molto meno positivo di quello degli anni passati. A dirlo sono i numeri, raccolti dalla Fim Cisl, sulla produzione negli stabilimenti italiani di Fca. Secondo quanto riferisce il sindacato, dalla catene di montaggio sono uscite 964 mila unità, in calo del 6,8% e sotto la soglia psicologica del milione. Mentre continua a crescere la produzione della Sevel Atessa di Fiat Professional, è il comparto auto a soffrire di più, con 667 mila unità e una flessione del 10,2%. Una situazione che, in assenza di nuovi modelli (quelli annunciati entreranno in produzione per lo più nel 2020 o alla fine del 2019), rischia di ripetersi anche quest'anno e che si riverberà in maniera importante sul valore aggiunto prodotto. Rendendo così molto difficile la scalata all'1% di crescita.