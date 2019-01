Indici di Borsa e spread dell'14 gennaio 2019

La settimana borsistica si apre con il timore di nuove fluttuazioni sul mercato. Piazza Affari deve ripartire dall'altalena dell'11 gennaio quando ha chiuso le contrattazioni sotto la parità a -0,06% a 19.290 punti. E possibile che Milano approfitti dei segnali positivi arrivati dalla vendita di 6,5 miliardi di euro di Btp in offerta per tentare una risalita. Probabile tentativo di rimbalzo anche delle altre borse europee che venerdì hanno chiuso in negativo con Parigi che ha ceduto mezzo punto (-0,51%), come Londra (-0,36%). Restano i timori per le tensioni negli Usa. Lo shutdown del governo federale sembra lontano dalla conclusione. Il presidente Trump e i democratici non hanno ancora trovato un'intesa per la legge di bilancio.

LO SPREAD BTP BUND RIPARTE DA 264 PUNTI

Il rendimento del decennale italiano del Tesoro riparte dal 2,86% dell'11 gennaio, con il differenziale tra Btp e Bund che ha chiuso a stabile a 264 punti base.

