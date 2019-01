Indici di Borsa e spread del 15 gennaio 2019

Rimbalza Piazza Affari con un più 1% nella mattinata del 15 gennaio dopo un avvio di settimana difficile. Il 14 gennaio Milano aveva paerto la seduta in ribasso a -0,65%per poi chiudere con il Ftse Mib a 19.171 punti (-0,61%). Seduta molto difficile, quella di lunedì per Mps dopo la missiva della Bce che ha chiuso a -10%. Quella di lunedì è stata una giornata complessa anche per i listini europei, soprattutto per Londra (-0,91%), che proprio il 15 potrebbe subire contraccolpi per il voto decisivo del parlamento sul voto della Brexit. Situazione complessa anche sull'altra sponda dell'Atlantico con lo shutdown ancora in corso e Wall Street che riparte dal -0,38% del Dow Jones e -0,94% del Nasdaq.

LO SPREAD BTP-BUND RIPARTE DA 260 PUNTI

Il differenziale tra i Btp italiani e Bund tedeschi il 14 si è fermato a quota 261 punti base, lo stesso valore della chiusura di venerdì 11 gennaio, con un rendimento del decennale italiano al 2,84%. In mattinata un lieve calo del rendimento italiano a 2,83% riporta lo spread a 20 punti.

BORSE ASIATICHE IN RIALZO

Segno positivo per i listini asiatici che recuperano l'impatto di dati economici deboli in Europa e di un lunedì limitato dalle preoccupazioni sul rallentamento della crescita globale. Poco variati i titoli di Stato e in calo la quotazione del dollaro. Tokyo sale ai massimi di un mese (+0,96%), scala Hong Kong (+1,8%)e rimbalza l'Australia (+0,7%). Shanghai guadagna l'1,3% e Shenzhen l'1,4 per cento. Tra gli eventi che continuano a pesare sulle prospettive di mercato, fanno notare i gestori, ancora lo 'shutdown' Usa. I mercati in assenza di riferimenti macro si concentrano sui risultati delle aziende (sono attesi i conti tra gli altri di JpMorgan, Morgan Stanley e Goldman Sachs; di Alcoa, Netflix, BlackRock).